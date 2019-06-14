شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الجمعة 14 يونيو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواعيد اقلاع رحلات اليمنية ليوم الجمعه الموافق 14 يونيو 2019م. كالتالي: رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. قم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده – عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن – القاهره. Advertisements الاقلاع :1500 عصرا الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع :0430 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 0900 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول: 1245 ظهرا. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن – مومباي. الاقلاع :0700 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله : 855 خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء.

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