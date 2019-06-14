أبين.. إنتقالي أحور يجمع تبرعات للمرابطين في الضالع

عقد صباح الخميس في مقر قيادة الانتقالي مديرية احور اجتماع لاطلاق حملة تبرعات واسنادا لأخوانهم المرابطين في جبهات الضالع.

وفي الإجتماع، أكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المديرية، الدكتور سعيد عوض فريد، على ضرورة الاسراع في جمع التبرعات والتفاعل للوقوف إلى جانب المرابطين في جبهات القتال من أبناء الضالع، باعتبارها الشريان الرئيسي للجنوب العربي الذين يسطرون ملاحم بطولية قتالية في العزة والكرامة ليس للضالع فقط ولكن للجنوب العربي عامة أرضا وانسانا.

وقال سعيد عوض :"يجب علينا شد السواعد الوطنية الأخوية في هذا الظرف الصعب وحتما سنكون في مقدمة الصفوف الأولى مع اخوانا أبناء الضالع بالرجال والمال والعتاد حتى يتم تحرير كافة الأراضي الجنوبية".

وخلال هذا الاجتماع تم تشكيل لجان رئيسية وفرعية لتتولى الإشراف المباشر على إطلاق حملة التبرعات لصالح أبناء الضالع:

اللجنة الرئيسية الإغاثية، كالتالي :

فريد احمد ناصر - رئيسا

يسلم سالم سند - عضوا

علي سعيد شعاب - عضوا

محمد احمد قطيش - عضوا.

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كما تم تشكيل لجان إشهار المراكز المحلية لانتقالي المديرية، وجاءت كالتالي:

صالح احمد ناصر -رئيسا

سالم احمد طرهيش -نائبا

علي سعيد السويحلي -عضوا

حمدي العمودي -عضوا

ابوبكر علي حسين -عضوا

ناصر سالم دحشل -عضوا

حسن عبدالله الخشعي -عضوا

وعقب ذلك تم فتح باب النقاش حول آخر المستجدات التي شهدتها مديرية أحور، وخاصة الاقتتال القبلي الذي أصبح عبئا على أبناء المديرية عامة.