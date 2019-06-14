كاتب حضرمي يدعو الى طرد قناة بلقيس من حضرموت.. لهذا السبب

طالب المحلل السياسي والكاتب الصحفي الحضرمي، هاني مسهور، اليوم الخميس، السلطة المحلية بحضرموت بطرد قناة بلقيس الإخوانية وسحب ترخيصها.
وكتب مسهور تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها : لم يعد مقبولاً من السلطة المحلية في حضرموت ترك قناة بلقيس الإخوانية وهي تعمل على تأليب الرأي العام ضد السعودية والإمارات.. إغلاق مكتب القناة وسحب ترخيصها ينسجم مع إجراءات مقاطعة قطر وستجد السلطة كافة الدعم في خطوتها من الأشقاء في الرياض وأبو ظبي.
وكانت قد دعت مكونات سياسية الى اثارة الفتنة والطعن في دور دول التحالف العربي في محافظة حضرموت عبر تظاهرات لم تلق قبولا في المحافظة.
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