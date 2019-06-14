نائب رئيس الجمهورية يطلع على مستجدات التطورات الميدانية في الضالع

إطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، على المستجدات الميدانية وسير الأوضاع في محافظة الضالع، وذلك خلال إتصال هاتفي أجراه مساء اليوم ، بقائد محور قعطبه قائد اللواء ٣٠ مدرع العميد هادي العولقي .

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن نائب الرئيس أستمع إلى شرحاً مفصلاً عن التطورات الميدانية وجهود المقاتلين الأبطال في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية .. مشيداً بانتصارات قيادة المحور وما يحققونه من تقدم عسكري وما يلحقونه من خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم مستمر لاستعادة الشرعية ودحر الانقلاب.

ونوه نائب الرئيس إلى توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمضاعفة الجهود ورص الصفوف واليقظة القتالية المستمرة.

من جانبه تطرق قائد المحور قائد اللواء 30 مدرع الى سير تنفيذ المهام العسكرية وأوضاع المقاتلين الأبطال .. منوهاً بالمعنويات القتالية للضباط والجنود والملاحم الخالدة التي يسطرونها في الجبهات.