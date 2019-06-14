العميد التميمي يدعوا لتغليب مصلحة حضرموت على المصالح الشخصية

دعا المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي إلى تغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها على المصالح الشخصية الضيّقة وإيجاد نقطة التقاء لكل التيارات والمكونات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة يكون محور ارتكازها حضرموت أولاً وأخيراً .

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء بمنتسبي إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة والإعلام بأمن وشرطة ساحل حضرموت، دعاهم فيه إلى تكثيف الجهود التوعوية وتعريف المواطن باللوائح والأنظمة والإرشادات المرورية والأمنية وخلق وعي مجتمعي عام من خلال توجيه المواطنين وأفراد الأمن للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خصوصاً في الجانب الأمني .

وشدد العميد التميمي على ضرورة وضع استراتيجية عامة لعمل التوجية المعنوي تستهدف المجتمع بكل فئاته وطوائفه وتكتلاته المختلفة تعمل على غرس حب الوطن في قلوبهم وجعل مصلحة حضرموت فوق كل شيء، كون الإعلام رسالة سامية ينشر الخير والفضيلة ويقوّم السلوكيات الخاطئة ويعمل على معالجتها بقوالب إعلامية مختلفة تصل إلى عامة الناس بشكل مبّسط وبلغة مفهومة.

وحثّ العميد التميمي منتسبي إدارة التوجيه المعنوي وكل الإعلاميين في كافة الوسائل الإعلامية على الإلتزام بالمهنية والمصداقية والأمانة وعدم بثّ الشائعات التي تقلق المواطنين وتزعزع الأمن والاستقرار في المحافظة والوقوف في وجه مطلقي هذه الشائعات التي تسبب شرخ في النسيج الإجتماعي لحضرموت