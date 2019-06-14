المجلس العسكري بالسودان يكشف رسمياً حقيقة مخطط الإنقلاب

كشف رئيس أركان القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن "هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر"، حقيقة مخطط الإنقلاب الذي أحبطه المجلس، أمس، .
وأكد بابكر بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية، إفشال مخطط انقلاب عسكري في مهده قبل تحوله لمحاولة انقلابية، في ظل الأوضاع التي يعيشها بعد عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم.
وقال في بيان: "التحرك لم يصل لمرحلة المحاولة الانقلابية، وتم إحباطه في مهده" .. مضيفاً أن هناك إجراءات قانونية وفق النظم واللوائح العسكرية وتحقيقات جارية حوله .
والبارحة، تضاربت الأنباء حول إحباط المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، محاولة إنقلاب يقوده 68 ضابطا تم إعتقالهم جميعاً .
وأفادت المصادرأن الضباط الذين تم اعتقالهم يتم التحقيق معهم بشأن محاولة الانقلاب بالسودان، مضيفة أن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري الانتقالي أغلبها "ضباط إسلاميون".
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