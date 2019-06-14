الحديدة .. الميليشيات تواصل قصف الأحياء السكنية في مدينة حيس

واصلت مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، قصف واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية .

وقالت مصادر محلية في حيس أن مسلحي مليشيات الحوثي المتمركزين في أطراف المدينة قصفوا الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 مساء اليوم .

وأدى القصف بحسب المصادر، إلى تضرر عدد من المنازل كما أنه خلف حالة من الخوف والذعر في صفوف الأهالي والمواطنين .

يذكر أن المليشيات الحوثية كثفت مؤخراً من عمليات القصف والإستهداف اليومي للأحياء السكنية في حيس في محاولة منها لإلحاق الخسائر في صفوف المواطنين وفي سعي منها لممارسة الإرهاب بكل صوره وأشكاله بحق المدنيين القاطنين في المدينة والمناطق المحاذية لها .