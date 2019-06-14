القوات الجنوبية تحرر مواقع جديدة بالضالع

تمكنت القوات الجنوبية في جبهة مريس الواقع شمال شرق مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، اليوم الخميس، من استعادة مواقع جديدة كانت قد سيطرة عليها مليشيات الحوثية وذلك بعد اشتباكات وقصف متبادل خاضها أبطال جبهة مريس حقق خلالها انتصارات متقدمة وكبد فيها المليشيات خسائر بشرية ومادية.
وأفاد مصادر عسكرية أن وحدات من القوات الجنوبية شنت هجوما واسعا و مباغت على مواقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية واقعة غربا من جبهة مريس، كما أكدت المصادر نفسها أن العملية العسكرية نجحت في استكمال تحرير منطقة الدوير التي منها بدأت تشدد الخناق على المناطق المحيطة بمنطقة باب غلق الإستراتيجية.
وأضحت المصادر ذاتها، أن القوات الجنوبية تتقدم لاستعادة هذه المنطقة التي تمثل البوابة الرئيسية لاستعادة مناطق وقرى شليل و هجار و بيت الشوكي وعزاب وبيت الشرجي وهي قرى تابعة لمنطقة العود أولى المناطق والقرى التي سيطر عليها الحوثيين مطلع شهر أبريل من العام الجاري.
وتواصل القوات الجنوبية في جبهات الضالع الأخرى شمال قعطبة في العبارى وحجر غربا وجبهة مديرية الأزارق عملياتها العسكرية والأمنية في التقدم نحو استعادة وتحرير كافة المناطق الواقعة شرق وغرب وشمال محافظة الضالع من قبضة مليشيات الحوثي التي تمثل البوابة الرئيسية للانطلاق نحوا تحرير محافظات إب شمالا والبيضاء شرقا وتعز غربا.
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