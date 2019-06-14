شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تتوقعها عند اكلك الحبحب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر البطيخ الأحمر فاكهة الصيف بامتياز، ويعزى ذلك لفوائده العديدة في ترطيب الجسم في حر الصيف وميزاته الكثيرة الأخرى.

القيمة الغذائية للبطيخ الأحمر

يتميز البطيخ الأحمر بمحتوياته الغذائية الهامة والضرورية، إذ يحتوي كل 100 غرام من البطيخ الأحمر المقطع على ما يلي:



91.45 غرام ماء.

7 ملغرام كالسيوم.

0.4 غرام ألياف.

0.24 ملغرام حديد.

112 ملغرام بوتاسيوم.

10 مغرام مغنيسيوم.

30 سعر حراري.

8.1 ملغرام فيتامين سي.

11 ملغرام فسفور.

1 ملغرام صوديوم.

كما يعتبر البطيخ الأحمر غنياً بمضادات الأكسدة المتنوعة والليكوبين بشكل خاص، ويحتوي بكميات بسيطة على مواد غذائية هامة أخرى مثل الزنك وحمض الفوليك وفيتامين ك.

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فوائد البطيخ الأحمر

إن للحبحب العديد من الفوائد الصحية والغذائية، وهذه أهمها:

1- الحماية من الجفاف

أظهرت الدراسات أن تناول الحبحب يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم والحماية من الجفاف وخفض درجة حرارة الجسم وضغط الدم، إذ أن ما يقارب 92% من حبة البطيخ هو عبارة عن ماء.

كل هذا يجعل من البطيخ رفيقاً مثالياً في فصل الصيف، ويساعد على تخليص الجسم من السموم عبر العرق في أيام الصيف الحارة.