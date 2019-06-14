شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجـــل من إعصار صخم ومدمر يهدد السواحل اليمنية وتوقعات مرعبة مماسيحدث خلال ساعات.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية في مدينة عدن، أن منخفضاً جوياً عميقاً جاري التشكل في جنوب شرق بحر العرب، مشيراً إلى احتمالية تطوره إلى عاصفة مدارية خلال الـ 24 ساعة القادمة تحمل اسم (ڤايو) وتسير بمحاذاة السواحل الغربية الهندية وحركتها شمال غرب باتجاه باكستان وسواحل عمان، لافتاً إلى أن العاصفة المدارية تحت الرصد والمتابعة لحركتها القادمة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن هناك بداية للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القوية تصل سرعتها في بعض المناطق لأكثر من (35) عقدة على سواحل المهرة وحضرموت وسقطرى وخليج عدن والتي قد تعيق الاصطياد في هذه الأيام.