شكرا لقرائتكم خبر عن لا قطر ولا سلطنة عمان ولا حتى ايران..هذا هو شريان الحياة الرئيسي للحوثيين ولو تمكن منه التحالف ستنتهي الحرب ويرفع الحوثي الراية البيضاء( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا قطر ولا سلطنة عمان ولا حتى ايران..هذا هو شريان الحياة الرئيسي للحوثيين ولو تمكن منه التحالف ستنتهي الحرب ويرفع الحوثي الراية البيضاء( صورة ) يأتي ذلك بعد الدعم المستمر للعدو الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة ودعمه المليشيات الحوثية التي تواصل اعتداءها على المدنيين والآمنين في تهديد أمن واستقرار المملكة، كان آخره استهداف مطار أبها الدولي، ضاربة بكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط، الأمر الذي دعا "سبق" لتسليط الضوء على جرائم إيران وأذرعها ومسار التصدي والمجابهة لذلك النظام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا قطر ولا سلطنة عمان ولا حتى ايران..هذا هو شريان الحياة الرئيسي للحوثيين ولو تمكن منه التحالف ستنتهي الحرب ويرفع الحوثي الراية البيضاء( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.