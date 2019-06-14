شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : توتر خطير في عدن ...الشرعية تحشد في استراحة النفط وقوات عيدروس الزبيدي تتحرك ..ووزيريحذر من انفجر الوضع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي في عدن ان عملية تحشيد كبير لقوات موالية للشرعية في استراحة النفط بعد انباء عن تحركات عسكرية لقوات موالية للمجلس الانتقالي الانفصالي

وقال علي مقراط رئيس تحرير مجلة الجيش أن المشهد في عدن قاتم والأمور متوترة وقابلة للانفجار لا سمح الله.

وكان و وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس قد قال في منشور على صفحته في فيسبوك: الشرعية تواجه انقلابا في صنعاء وتمردا في عدن، مضيفا: الله مع الشرعية وستخرج منتصرة من بين فكي الكماشة.