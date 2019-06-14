شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي مهمة الفريق السري الخطير الذي وصل الى اليمن .. الحوثيون يستنجدون ومصادر استخباراتية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتبة اليوم الإربعاء 12 يونيو 2019 م عن وصول فريق خبراء عسكريين يحملون الجنسية اللبنانية الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»بأن الفريق قد وصل خلال شهر أبريل 2019م ويتكون من 12 خبيرًا ينتمون إلى وحدة (أبابيل) التابعة للجناح العسكري الخارجي لـ «حزب الله»وذلك بهدف تقديم الدعم اللوجستي والتقني للمليشيات الحوثية ، والعمل على تجميع الطائرات المسيرة والصناعات الحربية الأخرى التي يتم تهريبها من ايران .

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واوضحت المصادر على ان الفريق يعتبر من أكثر الوحدات سرية الذي يعمل في مجال الصناعات الحربية في صفوف حزب الله الإرهابي والتي منها صناعات المتفجرات وتطوير الطائرات المسيرة الخاصة بالعمليات الإرهابية.

وبحسب المصادر على ان المليشيات الحوثية لديها بنك من الأهداف داخل اليمن وخارجة تسعي إلي استهدافها خلال الفترة القادمة عبر تلك الطائرات تحت اشراف خبراء حزب الله .