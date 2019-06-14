شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عمليات تجميل شفاهها على شكل قلب .. شاهد كيف أصبحت الفنانة دنيا بطمة بشكل الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة دنيا بطمة متابعيها بشكلها الجديد بعد عمليات التجميل والحقن التي خضعت لها مؤخرًا، وخصوصًا تجميل شفافها لتصبح على شكل قلب.

وظهرت في إحدى الصور بشكل لا يمكن التعرف عليها بسبب إلتقاط الصورة عن جانبها، وسط صدمة متابعيها الذي استغربوا اصرارها على مواصلة تغيير شكلها واجراء المزيد من عمليات التجميل الا ان اصبحت ملامحها قاسية وخالية من البراءة.

وكانت بطمة استعرضت لحظات خضوعها لتجميل جديد بشفاهها للحصول على شكل قلب بهما، كذلك عرضت طريقة حقنها بكمية من الفيلر والبوتوكس للعناية ببشرتها لتبقى مشرقة وخالية من التجاعيد.