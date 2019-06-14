الخنبشي يتفقد أضرار الأمطار والسيول بلحج

تفقد وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، الاضرار التي تعرضت لها محافظة لحج جراء المنخفض الجوي وهطول الامطار الغزيرة على عدد من المحافظات.

وعقد اجتماعا موسعا ضم وزير الادارة المحلية الدكتور عبدالرقيب فتح، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ومحافظ لحج اللواء الركن احمد تركي واعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.

ووجه الخنبشي الجهات ذات العلاقة، بتوفير المعدات اللازمة لرفع مخلفات الامطار وشفط المياه المتراكمة، مشيرا الى أنه سيتم رفع تقرير حول الاحتياجات المطلوبة للمحافظة، وزيادة التوليد الكهربائي بالمحافظة.

وكان وزيرا الصحة العامة السكان والادارة المحلية قد تطرقا الى العديد من القضايا في جوانب التأهيل لمستشفى ابن خلدون بلحج.

من جانبه استعرض محافظ لحج، أوضاع القطاعات الخدمية وعلى رأسها الكهرباء والوضع الإنساني في مخيمات النازحين، التي تضم 12 مخيما.. لافتا الى أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير جراء السيول في مناطق المقاطرة والمضاربة والقبيطة وطور الباحة بإجمالي مساحة متضررة تقدر 155الف متر مربع.