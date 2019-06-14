تفقد وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، الاضرار التي تعرضت لها محافظة لحج جراء المنخفض الجوي وهطول الامطار الغزيرة على عدد من المحافظات.
وعقد اجتماعا موسعا ضم وزير الادارة المحلية الدكتور عبدالرقيب فتح، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ومحافظ لحج اللواء الركن احمد تركي واعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.
ووجه الخنبشي الجهات ذات العلاقة، بتوفير المعدات اللازمة لرفع مخلفات الامطار وشفط المياه المتراكمة، مشيرا الى أنه سيتم رفع تقرير حول الاحتياجات المطلوبة للمحافظة، وزيادة التوليد الكهربائي بالمحافظة.
وكان وزيرا الصحة العامة السكان والادارة المحلية قد تطرقا الى العديد من القضايا في جوانب التأهيل لمستشفى ابن خلدون بلحج.
من جانبه استعرض محافظ لحج، أوضاع القطاعات الخدمية وعلى رأسها الكهرباء والوضع الإنساني في مخيمات النازحين، التي تضم 12 مخيما.. لافتا الى أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير جراء السيول في مناطق المقاطرة والمضاربة والقبيطة وطور الباحة بإجمالي مساحة متضررة تقدر 155الف متر مربع.
كانت هذه تفاصيل خبر الخنبشي يتفقد أضرار الأمطار والسيول بلحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.