شاهد.. المجلس الإنتقالي يواصل جهوده لإزالة آثار الأمطار في عدن

يواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي، جهوده لإزالة آثار الأمطار التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن مطلع مطلع الأسبوع الجاري .

وبهذا الصدد تفقدت عضو هيئة رئاسة المجلس، المحامية نيران سوقي، ورئيس قيادة الإنتقالي في عدن، الدكتور، عبدالناصر الوالي، اليوم، سير اعمال رفع مخلفات الأمطار بمديرية المعلا .

واطلعت المحامية نيران سوقي والدكتور عبدالناصر الوالي، على سير العمل الجاري لرفع الأتربة من شوارع جبل القوارير والتي تضررت كثيرا جراء دخول مياه المطار والأتربة إلى منازل المواطنين الساكنين في الجبل .

وشددت قيادة الانتقالي على أهمية السرعة في رفع الضرر عن المواطنين، مؤكدين حرصهم واهتمامه الشديد للتخفيف من معاناة المواطنين في المديرية .

كما تفقدت سوقي الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مديرية التواهي.

واطّلعت سوفي في زيارتها لحجم الكارثة التي نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في أحياء الرصافي وابن زيدون في منطقة القلوعة، وكذلك أحياء الشولة وبندر جديد وحي الفتح.

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واستمعت من احمد عبدي، رئيس قيادة انتقالي التواهي، لشرح مفصّل عن أماكن تراكم المياه والأتربة، وما عاناه سكان تلك الأحياء من جراء نزول كميات ضخمة من الأحجار والأتربة من السلسلة الغذائية التي تحيط بالمديرية.

وشددت سوقي خلال زيارتها على ضرورة استكمال كتابة التقارير عن الأضرار ورفعها لاعتمادها والبدء برفع الضرر عن المواطنين.

وبالتزامن قدمت لجنة الطوارئ بالمجلس الانتقالي الجنوبي، دعماً مالياً لقيادة السلطة المحلية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

وتكفلت اللجنة بدفع قيمة إيجار "بوزة" لشفط مياه الأمطار الراكدة في حي السنافر والقاهرة وبعض الأحياء السكنية في مديرية المنصورة .

وسلم المهندس جياب عاطف، عضو القيادة المحلية بانتقالي العاصمة، عضو لجنة الطوارئ بالمجلس، المبلغ المالي ، دعماً ومساندة لجهود قيادة السلطة المحلية العظيمة في التخفيف من معاناة المواطنيين بسبب مخلفات تلك الأمطار .