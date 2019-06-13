نائب الرئيس: إستهداف الميليشيات لمطار أبها هو تنفيذ للأجندة الإيرانية

قال نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن صالح الأحمر، إن الإستهداف الإجرامي البشع من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية لمطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، هو تنفيذ للأجندة الإيرانية .

وأضاف في تدوينة بتويتر، رصدها "الخليج 365" أن هذا الإستهداف هو تكريس لثقافة إيران الدموية العدائية تجاه اليمنيين وأشقائهم في المملكة، وتصعيد يأتي ضمن نهج الحوثيين لرفض جهود السلام والإصرار على الحرب وسفك الدماء .

وأكد نائب الرئيس في تدوينة أخرى، أن الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية وبدعم أخوي من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة مستمرون في ردع الأعمال الحوثية المخلة بالسلام المحلي والإقليمي والعالمي ولن يتوانوا في العمل على استعادة الدولة اليمنية باعتبارها الضامن لإنهاء التدخل الإيراني في بلادنا.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إصابة 26 مسافرا، بينهم نساء وأطفال، من جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم في مطار أبها الدولي، فضلا عن إلحاق بعض الأضرار المادية.

وذكر المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية أعلنت عبر أذرعها الإعلامية مسؤوليتها عن الاعتداء الإرهابي وقالت إنه نفذ عبر صاروخ "كروز".