بن دغر يؤكد على ضرورة تغيير أساليب المواجهة مع الميليشيات بعد إستهداف مطار أبها

أكد رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة تغيير أساليب المواجهة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وذلك على خلفية إستهدافها مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابة مدنيين أبرياء.
وقال بن دغر في تغريدة له بتويتر، "استهداف مطار أبها وإصابة مدنيين أبرياء جريمة حرب لا تغتفر" .. لافتاً إلى أن خطر الحوثيين قد تجاوز كل التوقعات.
وأستطرد أن هذه التوقعات ليس لها سقف طالما يتدفق السلاح من مصادر مختلفة للحوثيين .. مضيفاً أن تغيير أساليب المواجهة مع هذه المليشيات بات ضرورة.
وأضاف "وليس هناك من أفق للنجاح دون الاعتماد على الشعب اليمني لتحقيق النصر" .
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