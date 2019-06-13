إحصائية: 70 ألف مواطن تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في 10 محافظات

أكدت الأمم المتحدة، إن نحو 70 ألف يمني بمن فيهم النازحون داخلياً، تأثروا بالأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في أكثر من 10 محافظات.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، أن محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، كانت الأكثر تضرراً من الأمطار الغزيرة.

وأكد التقرير أن المنظمات الإنسانية تعمل على مضاعفة الجهود لمساعدة المحتاجين عبر توفير المأوى ولوازم منزلية.

وأشار التقرير إلى أن الأمطار الغزيرة، هطلت بشكل مكثف، في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى زيادة حادة في عدد الأسر المتضررة من الفيضانات المفاجئة التي أدت أيضاً إلى تلف في البنية التحتية.

ووفقاً للتقرير فإن الوحدة التنفيذية للتقييم السريع للنازحين حددت أكثر من ثلاثة آلاف عائلة نازحة ـ نحو 18 ألف شخص ـ في عدن ولحج وتعز وحضرموت المتضررة من الأمطار الغزيرة والفيضانات في الفترة ما بين 7 و9 يونيو.

وتأثرت حوالى 1321 عائلة نازحة، حوالى ثمانية آلاف شخص في 12 منطقة من مدينة عدن.

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كما أثرت الأمطار على 1385 عائلة نازحة تضم حوالى 8310 أشخاص في أربعة مواقع في منطقة توبان في محافظة لحج، و315 أسرة (1890 شخصاً) في خمسة مواقع في حي الشمايتين والمعفر في تعز، و149 عائلة (894 شخصاً) في عدة مواقع في مناطق الشهير والمكلا والعبر في حضرموت، و243 أسرة (حوالى 1500 شخص) في مخيمات النازحين في قرية القدس في منطقة خنفير في أبين.

وجاء في التقرير أن السلطات في صنعاء أفادت أن أكثر من 8300 عائلة (حوالى 50.000 شخص) قد تركوا معدمين وهم في أمس الحاجة إلى مأوى طارئ ومواد غذائية وغير غذائية في ست محافظات: إب، البيضاء، الجوف، حجة، ذمار، وريمة.. مشيراً إلى أن الشركاء الإنسانيون يتحققون من هذه الأرقام.

وفي محافظة حجة، ذكرت السلطات أن أكثر من 8000 عائلة (حوالى 48000 شخص) قد تأثرت.

وأضاف التقرير: تشير المعلومات الواردة من الشركاء على أرض الواقع إلى أن أكثر من 500 عائلة مضيفة (1500 شخص) و 3200 عائلة نازحة (19200 شخص) قد تأثرت في مديريتي عبس وخيران المحرق.. ومع ذلك، لم يُسمح للشركاء بتقييم الوضع في 30 من أصل 68 موقعاً تم تحديدها في المنطقتين بسبب عدم وجود إذن بالوصول.

وحذرت الأمم المتحدة في التقرير من أن الفيضانات قد تعمل على تصاعد انتشار الأمراض في جميع أنحاء اليمن، حيث هناك 293 من مديريات البلاد البالغ عددها 333 متأثرة بالفعل بوباء الكوليرا.

وذكر التقرير أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الأمطار الغزيرة، بما في ذلك وفيات، فيما لم يتم بعد التأكد من عدد الضحايا.