اليمن تبحث مع منظمة الهجرة الدولية ظاهرة تدفق الأفارقة إلى أراضيها

بحث نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع كبير منسقي منظمة الهجرة الدولية، فراس البديري، سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما فيما يتصل بعمل اللجنة الحكومية المشتركة المعنية بمعالجة ظاهرة تدفقات المهاجرين الى بلادنا.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد نائب وزير الخارجية حرص اليمن على ايلاء قضية تدفق المهاجرين غير الشرعيين أهمية كبيرة .. داعيا المنظمة الى الاستمرار في تحمل مسؤوليتها في توفير الخدمات الإنسانية اللازمة لإيواء ونقل المهاجرين غير الشرعيين.

وشدد الحضرمي على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق الكامل مع اللجنة الحكومية المشتركة المكلفة بمتابعة معالجة هذه القضية، وقال "من المهم وضع حلول جذرية لمسببات تدفق المهاجرين إلى بلادنا لما لها من تداعيات أمنية وإنسانية كبيرة على بلادنا والمنطقة".

كما شدد على ضرورة تحديد الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية ووضع حلول لعمليات التهريب وتطوير برامج توعية بالتعاون مع المنظمة للحد من أثار الترويج الكبير للمعلومات المضللة التي تشجع على استمرار تدفق المهاجرين الافارقة إلى بلادنا .. مؤكداً على اهمية التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والعمل على وضع استراتيجية إقليمية للهجرة.

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من جانبه أشاد ممثل المنظمة الدولية للهجرة بجهود الحكومة اليمنية لحل هذه القضية وبمستوى التنسيق العالي مع المنظمة الدولية عبر اللجنة الحكومية المشتركية المعنية بذلك..لافتا إلى أنه وبفضل هذه الجهود تم نقل أكثر من 1500 مهاجر عبر 12 رحلة جوية من مطار عدن الدولي إلى بلدانهم عبر برنامج "العودة الطوعية الإنسانية".

واشار الى ان المنظمة تدرس حالياً وبالتنسيق مع اللجنة الحكومية المشتركة، خيارات الاستمرار في عملية النقل الطوعية وتعزيز قدرات نقاط الاستجابة للمهاجرين في العاصمة المؤقتة عدن.

حضر اللقاء مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الوزير المفوض مثنى العامري.