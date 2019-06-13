عدن .. اللجنة التحضيرية لإتحاد الحقوقيين الجنوبيين تعقد إجتماعها الثاني

عقدت اللجنة التحضيرية لاتحاد الحقوقيين الجنوبيين اليوم الخميس، اجتماعها الثاني برعاية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

واستعرض الاجتماع المحضر السابق واقره، وناقش تنفيذ التكليفات السابقة، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة لمشروع النظام الداخلي.

وجرى خلال الإجتماع إقرار الأعمال والمهام المطلوب إنجازها خلال الأسبوع القادم، متضمنة التنسيق مع ممثلي المحافظات للالتقاء بهم واستكمال قائمة الاتحاد وهيكله التنظيمي.

وفي الإجتماع، أكد رئيس الدائرة القانونية، الدكتور صالح المرفدي، على أن اتحاد الحقوقيين الجنوبيين، هو اتحاد وجد ليحقق تطلعات الجنوبيين في إنشاء كيان حقوقي قانوني جنوبي يجمع كل الفئات من دون استثناء أو إقصاء، ليقف أمام التحديات التي تواجه شعب الجنوب وتقف أمام أهدافه وطموحاته.

وأوضح المرفدي، أن هذا الاجتماع، يأتي لاستكمال توزيع المهام الخاصة بتنفيذ خطة اللجنة التحضيرية في إعداد النظام الأساسي والتنسيق مع ممثلي المحافظات كما هو مقرر.