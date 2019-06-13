الإرياني : تهاون المجتمع الدولي شجع نظام طهران على تصعيد أنشطته الإرهابية

أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن تهاون المجتمع الدولي شجع النظام الإيراني على تصعيد أنشطته الإرهابية .

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "حوادث الاستهداف الإرهابية لناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي وخليج عمان تنفيذ حرفي لتهديدات الحرس الثوري والنظام الايراني بوقف صادرات النفط لدول المنطقة وصولاً الى إغلاق مضيق هرمز" .

وأضاف "تهاون المجتمع الدولي في التعامل مع الخطر الايراني وسياساته التخريبية في المنطفة شجع نظام طهران على تصعيد وتيرة أنشطته الارهابية عبر هجمات الطيران المسير والصواريخ الموجهة ضد أهداف مدنية في السعودية باستخدام ذراعها الحوثية، واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية" .

Advertisements

وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

وقالت تقارير إعلامية إن الحادث طال ناقلتين ترفع إحداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كورادجس" وترفع علم بنما.

ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.