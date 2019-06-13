تفاصيل 24 ساعة من الهجوم الحوثي على مواقع العمالقة في الجبلية بالحديدة

شنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال الـ24 ساعة الماضية، هجوماً عنيفاً على مواقع ألوية العمالقة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، والمتمركزة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، دفعت الميليشيات بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو منطقة الجبلية قبل أن تبدأ هجومها الذي أستهدفت فيه مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية .

وأفاد مصدر عسكري ميداني أن الهجوم الحوثي مستمر لأكثر من 24 ساعة بعد هجومها الأول يوم أمس ولازالت تهاجم مواقع القوات حتى هذا اللحظات .. مشيراً إلى صمود قوات العمالقة في مواقعها وتصديها لكل المحاولات الحوثية التي شنتها خلال 24 ساعة الماضية .

واضاف المصدر أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة خلال هجماتها المتتالية والعنيفة على مواقع قوات العمالقة وتم دحر المجاميع الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع .

ويأتي هذا الضغط والتصعيد العسكري الحوثي ومضاعفة العمليات العسكرية والهجومية على مواقع تمركز قوات العمالقة والقوات المشتركة في ظل نوايا حوثية لانهاء الهدنة الأممية بشكل نهائي بعد أن اخترقتها منذ اليوم الأول ووضفتها لمصلحتها في ظل التزام طرف قوات العمالقة والقوات المشتركة والتحالف العربي بتلك الهدنة الأممية.