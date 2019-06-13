مدير عام حصوين يلتقي أهالي دكبريت ويعد بإصلاح شبكة المياه

وعد مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد بسرعة إصلاح شبكة المياه لمنطقة دكبريت وترميم في مدرسة عمار بن ياسر وتوفير مختلف الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بأهالي منطقة دكبريت ضمن زياراته التفقدية لمناطق المديرية. واستمع المدير العام بشكل مباشر إلى مطالب الأهالي وهمومهم واحتياجاتهم من الخدمات والمشاريع ، متعهدا بالعمل على تلبية تلك المطالب وفق الإمكانيات المتاحة ووضع المعالجات المناسبة لرفع المعاناة عنهم . وأشار إلى أن السلطة المحلية حريصة على توفير الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وأنها تبذل جهودا لإصلاح الطريق المؤدي إلى المنطقة بعد تضرره من سيول إعصار لبان 2018م ، مشيداً بالدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ الشيخ راجح باكريت للمديرية وتجاوبه الدائم مع مطالب السلطة المحلية.

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