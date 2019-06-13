رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة يصل مدينة سيئون

وصل ظهر اليوم، رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور “الهادي السديري” قادما من جمهورية مصر العربية إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت.

ويأتي ذلك للإطلاع على التحضيرات الجارية لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي من المقرر أن تنعقد بمدينة المكلا نهاية الشهر الجاري.

وكان في استقباله على أرضية مطار سيئون الدولي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء “عبدالهادي التميمي”، بمعية مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء “علي باشعيب” ومدير عام مطار سيئون الدولي المهندس “علي باكثير”.

وأشاد “السديري” خلال الاستقبال الى الجهود الطيبة التي تبذلها السلطات الحكومية المحلية في المحافظة لإنجاح إقامة البطولة في الـ 28 _29 من يونيو الجاري والتي تحمل شعار ( بطولة الإخوة السعودية الإماراتية اليمنية).

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بدوره أعرب وكيل المحافظة المساعد “عبدالهادي التميمي” عن فخر حضرموت باستضافة البطولة، معتبراً إيها انجاز جديد يضاف للإنجازات الامنية والرياضية التي تحققت في المحافظة خلال الفترة الراهنة.

من جهته، أشار المدير العام للشباب والرياضة بالوادي والصحراء “علي باشعيب” أن هذا الحدث الرياضي العالمي له أهمية كبيرة على مستوى دول العالم والدول العربية ودلالته العميقة على عراقة ومتانة الأخوة بين اليمن والشقيقتين السعودية والإمارات.

هذا وتحظى بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، وتنظمها شركة الياقوت الأحمر السعودية، ويشارك فيها (28) بطلاً عالمياً محترفاً؛ للدفاع عن ألقاب عالمية بأوزان مختلفة، منهم (16) من دول أوروبية، و(12) بطلاً للعالم من بلدان عربية، و(3) أبطال يمنيين .