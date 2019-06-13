العمالقة والقوات الجنوبية تعلنان عن إنتصارات جديدة في ماوية بتعز

أعلنت قوات العمالقة والقوات الجنوبية المشتركة، اليوم الخميس، عن تحقيق إنتصارات جديدة في مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز .

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن القوات حققت تقدم كبير باتجاه منطقة باهر حيث تمكنت من السيطرة على تباب إستراتيجية منها “تبه دوينه” والتباب المجاورة لها التابعة لمديرية ماوية في محافظة تعز .

ونقل المركز عن مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات العمالقة والقوات الجنوبية المشتركة ومعها قوات العاصفة خاضت معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية .

وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ولقي العشرات مصرعهم فيما لاذ آخرون بالفرار جراء المعارك العنيفة التي خاضتها قوات العمالقة والقوات الجنوبية المشتركة والانتصارات الكبيرة والمتسارعة التي تحققها.

وتواصل قوات العمالقة والقوات الجنوبية تسطير أروع البطولات والملاحم ضد المليشيات الحوثية من خلال سيطرتها على مواقع ومناطق استراتيجية باتجاه منطقة باهر في مديرية ماوية في ظل الانهيار وتراجع المليشيات أمام ضربات قوات العمالقة والقوات الجنوبية