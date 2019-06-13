اليمن تشارك في اجتماعات مجلس محافظي الوكالات الدولية للطاقة الذرية في فيينا

شاركت اليمن اليوم في اعمال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا بوفد ترأسه سفير اليمن والمندوب الدائم لبلادنا لدى المنظمات الدولية العاملة في فيينا هيثم شجاع الدين.

وبحسب وكالة سبأ فقد ناقش الاجتماع مسألة التحقق والرصد في إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015 م ،ومواضيع تطبيق الضمانات في كل من كوريا الشمالية وسوريا إضافة إلى القدرات النووية الإسرائيلية ،ومسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى .

كما ناقشت الاجتماعات القضايا المتصلة بتعزيز التعاون التقني وتقارير مدير عام الوكالة الخاصة بالتعاون التقني والضمانات الشاملة للوكالة لعام 2018 والتقرير السنوي للوكالة.

وقال السفير هيثم شجاع الدين في كلمته التي القاها في الاجتماع" ان اعلان ايران في الثامن من شهر مايو الماضي عن وقف بعض التزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة يشكل اخلالاً صريحاً بما تعهدت به ايران في الخطة الموقعة معها"..داعياً الى تعزيز انشطة الرقابة والتحقق في ايران.

وأضاف"سبق وان تحدثنا اكثر من مرة ان السلوك الايراني والمتمثل باستمرار دعم مليشيا الحوثي يسهم في زعزعه الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة".