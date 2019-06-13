الجيش يتوغل أكثر في مديرية ماوية شرق تعز بعد معارك مع المليشيا

يواصل الجيش الوطني اليمنى التقدم شرق مدينة تعز وتحديدا في مديرية ماوية في ظل استمرار المعارك مع المليشيا. وقالت مصادر أن الجيش تمكن من التقدم وفرض سيطرتها على تباب استراتيجية منها تبه دوينه والتباب المجاورة لها التابعة لمديرية ماوية فيما تواصل التقدم باتجاه منقطة باهر.

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