وجه مدير مديرية الوضيع بمحافظة أبين ناصر احمد مناشدة لوزارة الزراعة والري ومحافظ أبين اللواء ابوبكر حسين بأرسال لجنة متخصصة لتقييم الاضرار التي خلفتها السيول الجرارة التي نزلت بأودية المديرية وأدت إلى جرف الاراضي الزراعية للمزارعين في قرى ومناطق الوضيع. واكد ناصر أحمد أن السلطة تلقت شكاوي وبلاغات عديدة من المزارعين يشكون بتخريب السيول لأراضيهم وكذا محاصيلهم الزراعية التي بذلوا جهد كبير ماديآ ومعنويآ خلال الموسم وادت السيول إلى أتلافها وهي من المحاصيل النقدية التي تشتهر الوضيع بزراعتها كالحبحب والشمام والطماطم وغيرها والتي تقدر بملايين الريالات. وشملت الاضرار الناتجة عن السيول الاراضي الزراعية بمناطق ضاضة وامنقع والبطان والسواد والمقطن وجحره ولبو .

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات في مديرية الوضيع تناشد بإرسال لجنة لتقييم خسائر مخلفات السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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