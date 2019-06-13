الضالع.. سقوط صاروخ بالستي حوثي قرب تجمعات سكانية في قعطبة

سقط اليوم الخميس صاروخ باليستي أطلقته ميلشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من تجمعات سكانية في محافظة الضالع جنوب البلاد. ونقل موقع”سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن صاروخا باليستيا لميلشيا الحوثي الانقلابية سقط بالقرب من منازل وتجمعات للمواطنين في منطقة الشخب بمديرية قعطبة شمال المحافظة”. وذكرت المصادر” أن الصاروخ تسبب بحالة هلع ورعب كبير في أوسط السكان، من الأطفال والنساء”. وتقصف ميلشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ والمدفعية تجمعات وقرى المواطنين في مناطق مختلفة من محافظة الضالع، موقعة شهداء وجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في المنازل.

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