بحث أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم ، مع نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، خطة إعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار .
وفي ثنايا اللقاء خرجا بآلية تشكيل وحدة صيانة طارئة لتصريف مياه الأمطار وإزالة العوالق مكونة من صندوق صيانة الطرق ، وقطاع الطرق بوزاره الأشغال، وقطاع المشاريع بالمحافظة ، ومكتب الأشغال العامة والطرق ، والموسسة العامة للمياه والصرف الصحي ، وصندوق النظافة والتحسين ، وإدارة التخطيط بالهيئة العامة للاراضي ،و تشكيل فريق فني لإعداد وتقييم شبكة تصريف مياه الأمطار لإعادة تأهيلها ، والعمل على ربط الأماكن التي تتجمع فيها مياه الأمطار وعدم وجود شبكة التصريف بالشبكة الرئيسية للمجاري .
حضر الإجتماع ، وكيل قطاع الطرق بوزارة الأشغال العامة والطرق المهندس وليد السامحي ، ومدير عام الفروع بصندوق صيانة الطرق المهندس نبيل مكي ، ومدير وحدة تنفيذ المشاريع الدولية بالصندوق المهندس أحمد ثابت ، ومدير إدارة التخطيط بالهيئة العامة للأراضي أحمد حسن .
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات في عدن تشكل لجنة طارئة لتصريف مياة السيول ومخلفات الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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