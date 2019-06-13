السلطات في عدن تشكل لجنة طارئة لتصريف مياة السيول ومخلفات الامطار

بحث أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم ، مع نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، خطة إعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار .

وفي ثنايا اللقاء خرجا بآلية تشكيل وحدة صيانة طارئة لتصريف مياه الأمطار وإزالة العوالق مكونة من صندوق صيانة الطرق ، وقطاع الطرق بوزاره الأشغال، وقطاع المشاريع بالمحافظة ، ومكتب الأشغال العامة والطرق ، والموسسة العامة للمياه والصرف الصحي ، وصندوق النظافة والتحسين ، وإدارة التخطيط بالهيئة العامة للاراضي ،و تشكيل فريق فني لإعداد وتقييم شبكة تصريف مياه الأمطار لإعادة تأهيلها ، والعمل على ربط الأماكن التي تتجمع فيها مياه الأمطار وعدم وجود شبكة التصريف بالشبكة الرئيسية للمجاري .

حضر الإجتماع ، وكيل قطاع الطرق بوزارة الأشغال العامة والطرق المهندس وليد السامحي ، ومدير عام الفروع بصندوق صيانة الطرق المهندس نبيل مكي ، ومدير وحدة تنفيذ المشاريع الدولية بالصندوق المهندس أحمد ثابت ، ومدير إدارة التخطيط بالهيئة العامة للأراضي أحمد حسن .