الضالع: قوات الصاعقة تستعيد جبل المشمر غرب الازارق

تمكنت وحدات من لواء أول صاعقة من استعادة جبل المشمر في حلحال غرب مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.
وذكرت مصادر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوة من اللواء الأول صاعقة مسنودة بالقوات الجنوبية المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى أسفرت عن مقتل العشرات من مليشيا الحوثي والسيطرة على جبل المشمر الذي تسللت إليه المليشيات في وقت سابق.
وقد استمرت المواجهات منذ صباح اليوم حتى الواحدة ظهرا.
وأوضح ركن عمليات اللواء الأول صاعقة العقيد ركن عبدالفتاح عوجا في تصريحات صحفية أن جنود الصاعقة والقوات الجنوبية المشتركة حققوا انتصارا عظيما صباح اليوم ومازلوا في تقدم مستمر وسط تقهقر المليشيات الحوثية وانسحابها غربا باتجاه مناطق محافظة تعز.
مؤكدا أن العمليات القتالية ستظل متواصلة حتى القضاء على آخر عنصر من عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية.
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