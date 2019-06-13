محافظ سقطرى يدشن دورة تدريبة تستهدف عاملات في مجال الصحة

انطلقت تدورة تدريبية تستهدف العاملات في المجال الصحي في من مديريتي حديبو وقلنسية والتي ينظمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بتمويل منظمة اليونيسيف. وتهدف الدورة الى اكساب 80 متطوعة بمعلومات توسع من نشاطهن وترفع تنمية قدارتهن التوعوي الصحي بين أوساط المجتمع والاهتمام بصحة إلام والطفل في المجتمع المدني السقطري. وحث محروس المشاركات الاستفادة القصوى من الدورة ..مشيدا بجهود منظمة اليونيسيف المتواصل في المحافظة.

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