توزيع 2700 سلة غذائية لنازحي محافظة صعدة بدعم من مركز سلمان

دشن مركز سلمان اليوم توزيع سلال غذائية على نازحي محافظة صعدة الى محافظة مأرب وحضرموت والجوف. وشملت المساعدات المقدمة 2,700 سلة غذائية تزن 199 طناً و800 كيلو غرام، يستفيد منها 16,200 نازح. وتاتي هذه في اطار العمل الانساني الذي يقدمه المركز في المناطق المحررة للمتضررين من الحرب.

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