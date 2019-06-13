شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو…العاهل السعودي يعاتب شباب المملكة الراغبين في وظائف عليا..ويسأل نجله محمد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاتب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، شباب المملكة الذين يرغبون في وظائف عليا عقب تخرجهم الفوري من المعاهد أو الجامعات، داعياً إياهم إلى “البدء من الصفر” للوصول إلى المراتب العليا.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ولم يحدد وقت التقاطه، العاهل السعودي الملك سلمان، وهو يقول “لازم الإنسان. يشتغل شوفوا آباؤنا كلهم اشتغلوا، اشتغلوا وترى أقولها في اجتماعاتنا وفي خطاباتنا يتخرج الواحد من معهد مهني ويبي (يريد) وظيفة عليا، أنت ابدأ من الصفر شوف عندك رجال الأعمال الآن ووزراء بدأوا من الصفر، يبي يتخرج من الجامعة ويروح وظيفة عليا، أشتغل كل شيء متاح لك”.

وخلال الفيديو وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز سؤالاً لنجله وولي عهده، الامير محمد، قائلاً “أنت يا محمد في أي مرتبة بدأت”، ليسارع نجله في الجواب “في السادسة الله يسلمك”.

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وأعاد الملك سلمان توجيه السؤال لنجله محمد بالقول “وإخوانك اللي قبلك نفس الشيء؟” ليجيب الأمير محمد: “كلهم السادسة الله يحفظك”.

وأضاف الملك سلمان حديثه، قائلا: “من أول يشتغل أي شغل عشان يأكل لقمته، الحين يجي بيت أهله عند أمه ولا أخته ولا خاله وينسدح وياكل، والله لو اشتغلوا شبابنا وشاباتنا في كل الأعمال أن يمكن أن نوفر 80% من العمالة الأجنبية”.

الجدير بالذكر أن السعودية تتمتع بوضع سياسي واقتصادي مستقر، وتمتلك ثاني أكبر إحتياطي للبترول وسادس احتياطي غاز، وتعد أكبر مصدر نفط خام في العالم والذي يشكل قرابة 90% من الصادرات، وتحتل المملكة المرتبة التاسعة عشر من بين أكبر اقتصادات العالم.