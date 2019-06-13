شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الشركة المتورطة في تهريب النفط للحوثيين ومن هو مالكها.. اللجنة الاقتصادية تبلغ النيابة بمنعه من السفر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت النيابة العامة بمنع ملاك إحدى الشركات المستوردة للمشتقات من السفر والتحقيق معهم بشبهة تهريب المشتقات للمليشيات الحوثية وعدم الالتزام بقرار الحكومة رقم 75. وأوضحت اللجنة الاقتصادية، في بيان صادر عنها، أن قوات التحالف تجري التحقيقات اللازمة مع إحدى السفن الناقلة للوقود في شبهة تسللها وتهريبها المشتقات النفطية للمليشيات الحوثية. وأفادت أن النيابة العامة وجهت بمنع ملاك الشركة المستوردة من السفر والتعميم بهم عبر الانتربول الدولي للتحفظ عليهم لأغراض التحقيق حول عدم التزامهم بقرار الحكومة رقم 75 وآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية. وبحسب البيان، فقد أقرت اللجنة الاقتصادية إخراج تلك الشركة من قائمة التجار المؤهلين لاستيراد المشتقات النفطية حتى انتهاء التحقيقات.

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