شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة امريكية تكشف عن تكلفة “فواتير” وقود طيران التحالف العربي في حرب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مطالبة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؛ دفع قيمة الفواتير المتأخرة السداد لتزويد طيرانه الحربي بالوقود جواً، خلال عملياته في اليمن.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “المونيتور” الأمريكيَّة، إن “الكونغرس يريد من البنتاجون (وزارة الدفاع) مساءلة التحالف، الذي تقوده السعودية، عن تأخر سداد آخر فواتير التزويد بالوقود في حرب اليمن”.

التقرير، أفاد بأن “قانون تفويض الدفاع الوطني، الصادر عن مجلس الشيوخ، الأربعاء، يدعو وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى إخطار الكونغرس كل شهر بأي فواتير مستحقة عن تزويد طائرات التحالف بالوقود”.

ووفقا لتقرير “المونيتور” الأمريكيَّة، فإن قيمة آخر فواتير تزويد الطائرات الأمريكية لطيران التحالف العربي بالوقود في حرب اليمن تبلغ 299 مليون دولار”، وينبغي “سدادها لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية بالكامل”.

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