شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم لنساء صنعاء..هذا ما تعمله المطاعم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر نسائية بالعاصمة صنعاء عن خبر صادم للنساء اللاتي يذهبن الى المطاعم.

واوضحت المصادر في تصريح خاص الى "المشهد اليمني" أن عدد من مطاعم العاصمة تحتوي على كاميرات مراقبة في أقسام العوائل، وأمام المغاسل الخاصة بهن.

وتساءلت المصادر عن السر وراء تركيب الكاميرات في الاجنحة والاقسام الخاصة بالنساء في هذه المطاعم، رغم ان اغلبهن لايعلمن بوجود كاميرات ويقمن بالغسل وتسريح شعرهن وتناول الاكل بكل ثقة وأمان .

جدير بالذكر ان عدد من المطاعم والشركات والمحال التجارية في العاصمة صنعاء، قامتفي الاونة الاخيرة بتركيب كاميرات مراقبة للحد من جرائم السرقة والنهب والقتل، في ظل الانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها.

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