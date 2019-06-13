شكرا لقرائتكم خبر عن فوز اليمنية ”منى لقمان” بجائزة السلام وحقوق الإنسان الدولية للشابات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فازت الناشطة الحقوقية رئيسة مؤسسة الغذاء من أجل الإنسانية(ويطعمون) والعضو المؤسس في شبكة التضامن النسوي منى لقمان، بجائزة السلام وحقوق الإنسان الدولية للشابات، بمدينة يريفان بدولة أرمينيا.

ونشرت الأستاذة منى لقمان منشور على صفحتها بالفيس بوك قائلة (‎تشرفت بالحصول على “جائزة السلام وحقوق الإنسان الدولية للشابات” الثامنة والمشاركة في المؤتمر الدولي السابع بعنوان “النساء على طاولة السلام – العدالة للجميع” الذي يقام في يريفان ، أرمينيا في الفترة من 12 يونيو إلى 15 يونيو بدعم منظمة الديمقراطية اليوم والبعثة البريطانية والفرنسية”

Advertisements

وتعتبر الأستاذة منى لقمان من رواد المجال الإنساني في اليمن ومن الناشطات اليمنيات التي تدافع عن اليمن في المحافل الدولية والعربية وتسعى لإيقاف معاناة اليمنيين.

ولها بصمات في كل ربوع اليمن في الاعمال الخيرية والتنموية ونفذت عدة أعمال نوعية في عدة محافظات بالجمهورية اليمنية عبر مؤسسة ويطعمون التي ترأس مجلس أمنائها.

وقدمت لقمان إحاطتها الى مجلس الأمن في نيويورك في ابريل الماضي وتسعى الى ايقاف الحرب وحماية المدنيين واشراك النساء اليمنيات في مفاوضات السلام عبر مناصرة القضايا الحقوقية كالافراج عن المخفيين قسرياً وفك حصار مدينة تعز والافراج عن المعتقلات ونزع الالغام ووقف تجنيد الأطفال.