شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الرئاسة : تم التوافق على تعيين هذه الشخصية وزير للخارجية بدلا عن اليماني (سيرة ذاتية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سربت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية بانه تم التوافق على تعيين وزير خارجية جديد بدلا عن الوزير المستقيل خالد اليماني.

وقالت تلك المصادر ان السفير شائع محسن الزنداني الأبرز لمرشح وزارة الخارجيه، حيث ويعد الزنداني ابن الخارجيه والذي يمتاز بعلاقات خارجية ودوليه وشغل عدد من المناصب في وزارة الخارجية

. نبذه مختصره عم المرشح الأبرز لوزارة الخارجيه

الدكتور السفير "شائع محسن الزنداني شغل العديد من المهام الرفيعه في السلك الدبلوماسي على مدى 35 عام ويتمتع بخبرة سياسيه، ودبلوماسيه ، واسعه .

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عمل نائبا لوزير الخارجية ، وسفير لليمن لدى كل من بريطانيا ،وايطاليا ،والاردن ، وسفير غير مقيم لدى اليونان ، وألبانيا ، وصربيا ، ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة الفاو .

كما عمل في بعثات اليمن في العراق وجنيف.. السفير من مواليد مديرية جحاف ـ محافظة الضالع ؛ وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون ، ودكتوراه في العلاقات الدولية والسياسيه ..

وعمل ايضا في المجال الاكاديمي ؛ كما شارك في عضوية العديد من المنظمات الإجتماعية ، والمراكز الاقليميه ، والدولية المتخصصة.

أعلن انظمامه للثورة الشبابية الشعبية بداية العام 2011 وكان حينها سفيرا لليمن لدى المملكة الاردنية الهاشمية ، وكان من أوائل الشخصيات الوطنية التي وقعت على وثيقة اتفاقية الوحدة ، وله العديد من المواقف الوطنية المشرفة.