شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. نجاة أسرة بعد انقلاب سيارتهم في العبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد شهود عيان، اليوم الخميس، بنجاة أسرة كاملة بعد حادث مروري بخط العبر.

وأوضح الشهود أن سيارة صالون كانت تقل أسرة كاملة تعرضت لحادث مروري مروع على الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية في خط العبر.

واشار الشهود الى ان الحادث كاد أن يودي بحياة عائلة كاملة من المسافرين القادمين من الأراضي السعودية.

ويشهد خط العبر كثير من الحوادث المرورية التي ازهقت عشرات الضحايا من المسافرين.

ورغم المناشدات الكثيرة من نشطاء ومواطنين يمنيين بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة لرئيس الجمهورية والحكومة اليمنية باصلاح وترميم الخط، الا ان المناشدات والدعوات لم تلق اي تجاوب من أي مسؤول يمني.

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