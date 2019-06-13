شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. فيديو واضح لناقلتي النفط لحظة احتراقهما في بحر عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ كرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

وبدأ الأمر صباح اليوم عندما تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع لها إلى توخي “الحذر الشديد”، وذكرت المجموعة إنها تجري تحقيقا في الأمر، وفق ما أوردت “أسوشيتد برس”.

وإلى جانب البحرية البريطانية، قالت البحرية الأميركية إنها على علم بوقوع الهجوم، الذي وقع على بعد 14 ميلا بحريا عن إيران.

وقال الأسطول الأميركي الخامس إنه تلقى نداءي استغاثة في خليج عُمان، مؤكدا أن القوات الأميركية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مسؤولين في البحرية الأميركية قولهم إن ناقلتي النفط تعرضتا لأضرار نتيجة “هجوم محتمل”.

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صاروخ الطوربيد

ومع مرور الوقت، اتضحت مزيد من التفاصيل، إذ تبين أن الأمر يتعلق بحادث طال ناقلتين ترفع إحدهما علم جزر مارشال واسمها “فرنت ألتير”، فيما الناقلة الثانية اسمها “كوكوكا كاريدجس” وترفع علم بنما”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة “تريد ويندز” المعنية بالشحن أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة “فرونت لاين” النرويجية، وفي وقت لاحق قالت الشركة إن النيران اشتعلت في الناقلة.

وأفادت السلطات البحرية النرويجية بأن ناقلة نفط نروجية تعرضت لهجوم في خليج عُمان ووقوع 3 انفجارات على متنها.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر ملاحية أنه تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن، فيما أوضحت صحيفة “نرويجية” أنه تم إنقاذ طاقم “فرونت لاين” المكون من 23 بحارا.