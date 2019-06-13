تعز: الشرطة العسكرية تضبط كمية كبيرة من الذخائر في "المدينة القديمة"

تمكنت الشرطة العسكرية، اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من الذخائر على متن سيارة هيلوكس، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وأوضحت مصادر في الشرطة لـ" يمن شباب نت" أن الشاحنتين ضُبطت أثناء خروجهما من إحدى المخازن التابعة للجماعات الخارجة عن النظام والقانون في المدينة القديمة.



وأشارت المصادر إلى "أن الشاحنتين كانت تحملان ذخائر متنوعة".



وفي أواخر أبريل الفائت، غادرت كتائب أبو العباس المدينة القديمة إلى منطقة الكدحة ريف غربي المدينة عقب اتفاق توصلت له لجنة التهدئة المشكلة من محافظ المحافظة، نبيل شمسان، لوقف الاشتباكات المسلحة بين الحملة الأمنية وعناصر تصفهم السلطات بالخارجين عن القانون.

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