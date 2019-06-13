البيضاء: قوات الأمن تضبط 114 كيلوجرام من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين البيضاء: يمن شباب نت - خاص الخميس, 13 يونيو, 2019 - 01:53 صباحاً [ مخدرات تم ظبطها من قبل الامن في البيضاء ] ضبطت قوات الأمن الخاصة بمديريات رداع محافظة البيضاء (وسط اليمن) كمية من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر امنية خاصة لـ "يمن شباب نت" أن افراد من فرع قوات الأمن الخاصة التابع لمديريات رداع في نقطة "مخابي القردعي" بمحور قانية تمكنوا اليوم من ضبط سيارة نوع برادو رصاصية اللون وهي تحمل 114 كيلوا جرام من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.



وأفادت المصادر "أن هذه العملية ليست الأولى وسبقتها عمليات متعددة تم ضبط فيها مئات الكيلوهات من الحشيش المخدر".



واشارت المصادر "إلى أن قيادة الفرع باشرت بتحرير محاضر الضبط والتوثيق ثم قامت بإرسال المتهمين وجميع المضبوطات إلى إدارة شرطة محافظة مأرب لاستكمال الاجراءات القانونية".

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