شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ "الصور" كيف بدت صنعاء صباح اليوم اثناء الغارات العنيفة التي استهدفتها "صور واسماء المواقع" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة صنعاء غارات عنيفة صباح اليوم من قبل طيران التحالف ودوت انفجارات هي الأعنف من نوعها، وقالت مصادر ان ان التحالف استهداف معسكر الفرقة الأولى مدرع ومطار صنعاء الدولي ومعسكر الصيانة. وكما تظهر الصور فقد اشتعلت النيران بصورة كبيرة في المواقع المستهدفة

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