شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة ومتعاقبة العاصمة صنعاء قبل قليل جراء غارات لطائرات التحالف االعربي دون ان يترافق معها اصوات تحليق للطيران

وشهدت العاصمة صنعاء منذ وقت مبكر من صباح اليوم تنفيذ التحالف لعدة غارات كرد على استهداف الحوثيين مطار " أبها " السعودي .

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