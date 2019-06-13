شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ...الدولار ينخفض مجدداً امام الريال اليمني مساء الاربعاء 12 يونيو 2019م (اسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدولار ينخفض مجدداً امام الريال اليمني مساء الاربعاء 12 يونيو 2019م (اسعار الصرف). حيث بلغ سعر الدولار شراء في صنعاء وعدن 551 ريال، وبلغ سعر الريال السعودي شراء، 146 ريال.

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