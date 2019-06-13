شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يلقي منشورات ورقية على صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنشور قالوا ان طائرات التحالف القته على العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.



وتتضمن المنشورات رسائل للمواطنين بتجنب أماكن تواجد القيادات الحوثية، والعسكرية، كونها ستكون موضع استهداف.



ودعا جميع السكان الابتعاد وتجنب التجمعات الحوثية المسلحة، في الأحياء والمباني.

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