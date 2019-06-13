شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من قصف مطار أبها .. ضربة جديدة للحوثيين ومصرع قيادي بارز (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قيادي حوثي بارز مع مجموعة من مرافقيه في مواجهات مع الجيش وغارات لطيران التحالف العربي على مواقع للمليشيا الحوثية بمحافظة صعدة، عقب ساعات من قصف المليشيات مطار أبها في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت مليشيا الحوثي الأربعاء، مصرع القيادي في صفوفها حمزة محمد اسماعيل الوشلي، في جبهة كتاف بمحافظة صعدة أواخر مايو الماضي، وشيعت مليشيا الحوثي جثمان الوشلي بصنعاء قبل نقل جثته إلى محافظة ذمار.

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وشهدت جبهة كتاف بمحافظة صعدة، أواخر مايو الماضي، معارك طاحنة بين قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف ومليشيا الحوثي، أسفرت عن تحرير مواقع استراتيجية منها جبال نهوقة وتبة الطيران والتبة البيضاء.

وسقط في تلك المواجهات قرابة 8 من القناصين الحوثيين وأكثر من 30 قتيلاً برصاص أبطال الجيش وطيران التحالف، ودمر الطيران آليات قتالية وقتل العديد من الحوثيين الذين تناثرت جثثهم على سفوح الجبال والتباب.