أبين: انطلاق حملة اغاثية في زنبجار بحضور قيادات الانتقالي

انطلقت حملة اغاثية صباح اليوم الخميس في مدينة زنجبار بحضور قيادات المجلس الانتقالي. وبحسب تقسيم الجان الفرعية الى عدة مهام فقد باشرت لجنة الزراعة والسوق نزولها الميداني حسب برنامجها العملي المعد مسبقآ. وقام العقيد صالح بوعبدين واحمد الكسادي بالنزول الى التجار والمحلات التجارية حيث سأتستمر الحملة بجمع الدعم النقدي والعيني والطبي لأغاثة محافظة الضالع لمدة اقصاها عشرة أيام .

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